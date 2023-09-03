Global Times: Россия готова к затяжному конфликту на Украине

В Китае считают, что Россия готова к затяжному конфликту на Украине Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России готовы к затяжному конфликту в зоне специальной военной операции на Украине, считает директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь.

Как заявил ученый в статье для Global Times, российские войска «заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение». Он отметил, что ВС РФ создали три линии обороны на восточном берегу Днепра, чтобы иметь возможность для нанесения ударов по сухопутным войскам Украины.

По мнению Сяолиня, на Западе разочарованы происходящим на линии соприкосновения и неудачами Вооруженных сил Украины, которые в течение трех месяцев наступления практически ничего не добились и понесли тяжелые потери. Киев не захватил ни одной стратегической цели, потерял около 30% поставленного НАТО вооружения, а многие украинские солдаты попали в плен или были деморализованы, заявил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ "продвигается очень тяжело".

Как писал сайт KP.RU, неприятные вопросы к итогам наступления и действий ВСУ президент Украины попытался купировать, заявив, что во время конфликта украинцы не имеют права веселиться в барах и валяться на пляжах, когда солдаты умирают на полях боя. Таким нехитрым способом он попытался донести до своих сограждан, что в череде неудач, которые ВСУ терпят на полях сражений, виноват не он и его команда, а само население.