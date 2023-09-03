Минфин ФРГ призвал не втягиваться в конфликт при поставках Украине ракет Taurus

Глава Минфина ФРГ призвал не втягивать страну в конфликт при поставках Украине ракет Taurus Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прежде чем поставлять Украине ракеты дальнего действия Taurus, правительству Германии следует просчитать последствия для своей страны и исключить вовлечение в конфликт, считает министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса. Не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником боевых действий», – заявил глава Минфина ФРГ телеканалу ARD.

Вместе с тем Линднер отметил, что он симпатизирует идее поставок ракет Taurus Киеву, однако у Берлина имеются свои процедуры и договоренности с союзниками по НАТО.

Напомним, в начале августа министр обороны Германии Борис Писториус высказался против поставок Украине ракет повышенной дальности Taurus, заявив при этом, что в будущем требования Киева все же могут быть удовлетворены.