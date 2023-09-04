Белорусский эксперт Богодель заявил о намерении Польши ввести войска в Литву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша намеренно нагнетает тему Сувалкского коридора, чтобы ввести войска на территорию Литвы якобы для защиты страны, считает заместитель начальника факультета Генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.

«Сувалкский коридор не проходит по территории только Польши, где нет транспортных магистралей, а одни болота. Он проходит несколько северо-западней – по территории Литвы, и Польша поэтому нагнетает обстановку, чтобы войти на территорию Литвы и занять Виленский край якобы под эгидой его защиты», – заявил он в интервью телеканалу СТВ.

По мнению Богоделя, польских политиков интересует тема размещения бойцов группы «Вагнер» в Белоруссии, поскольку они могут очень серьезно поменять расстановку сил, например, по просьбе литовского народа.

Напомним, в августе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о наращивании военного присутствия в районе Сувалкского коридора, а также на участке белорусской границы. Глава польского оборонного ведомства назвал «чувствительными точками» Сувалкский коридор и Брестские ворота, расположенные на юго-западной части границы Польши и Белоруссии.