Президент ЮАР Рамафоса заявил об отсутствии доказательств перевозки оружия в РФ

Президент ЮАР Рамафоса заявил об отсутствии доказательств перевозки оружия в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итоги расследования показали отсутствие каких-либо свидетельство перевозки оружия из ЮАР в РФ на российским судне Lady R, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

«Комиссия не обнаружила никаких доказательств того, что какой-либо груз оружия был погружен для экспорта на судно Lady R. Нет никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что корабль перевозил из ЮАР оружие для России», – сказал политик в обращении к народу ЮАР.

По словам президента страны, в процессе расследования комиссия посетила базу Военно-морских сил ЮАР Саймонстаун, где взяла показания у почти 50 человек, а также изучила более 100 документов. Рамафоса обратил внимание, что обвинение в поставках оружия России очень негативно повлияли на валюту, экономику и положение ЮАР в мире.

Напомним, в декабре 2022 посол США в ЮАР Рубен Бригети утверждал, что африканская страна якобы поставляет оружие ВС России. В своих обвинениях дипломат ссылался на прибытие российского судна Lady R на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. По словам Бригети, на корабль были погружены вооружение и боеприпасы, которые потом отправились в РФ.

Позже посол США в ЮАР после официального протеста со стороны южноафриканского МИД признал, что перешел черту, и извинился.