Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о потере ВСУ 70% поставленной Западом техники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины потеряли до 70% военной техники, которая была поставлена Киеву странами Запада, заявил командир подразделения специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Большая потеря заграничной техники, которая в очень большом количестве подорвалась на наших минных заграждениях и была подбита нашими средствами, привела к тому, что они пересмотрели свою тактику и начали наступать уже без техники – в пешем порядке. Мы можем с уверенностью сказать, что 60-70% техники уже уничтожено», – сказал он журналистам.

По его словам, ВСУ в боях против российских войск уже практически лишились батальонов «Айдар»* и «Азов»*, поэтому вынуждены формировать новые подразделения. Вместе с тем, отметил Алаудинов, украинские военные легко сдаются в плен. Как полагает командир «Ахмата», с такими большими потерями Украину ждет очередной майдан, поскольку люди в стране «начинают потихоньку просыпаться и понимать».

Как писал сайт KP.RU, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что с февраля прошлого года Украина получила от Запада сотни танков, свыше четырех тысяч боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, а также более 1,1 тысячи орудий полевой артиллерии, десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов.