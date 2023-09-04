Российская ПВО уничтожила два дрона ВСУ над Курской областью и вблизи Крыма Фото: REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Курской областью и рядом с Крымом, сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинские БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над Курской областью», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 3 сентября, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над регионом были обезврежены два украинских беспилотника. Их засекли и заглушили специализированными средствами, посадив без вреда для инфраструктуры и мирных жителей.

Напомним, днем 3 сентября в небе над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник.