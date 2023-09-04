ВС Нигера направились к базе в Ниамее для наблюдения за французскими военными Фото: EAST NEWS

Вооруженные силы Нигера направились к военной базе Франции в Ниамее для наблюдения за французскими солдатами, сообщил источник, знакомый с ситуацией в нигерской столице.

По информации телеканала Al-Jazeera, подкрепления армии Нигера получили приказ «следить за солдатами» французской базы. Собеседник телеканала отметил, что, несмотря на аннулирование военными Нигера соглашений с Парижем в сфере обороны, французские военные взяли на себя обязательство остаться на территории базы в Ниамее.

Напомним, военные мятежники объявили о свержении президента Мохамеда Базума 27 июля 2023 года. После этого по всей стране был объявлен комендантский час.

Позже стало известно, что армия Нигера была приведена в состояние максимальной готовности после решения о высылке посла Франции. Мятежники расценили действия французского правительства как противоречащие интересам Нигера.