На Украине сообщили о взрывах в Одесской области Фото: REUTERS

В Одесской области прогремела серия взрывов, сообщают украинские мониторинговые каналы.

Уточняется, что мощные взрывы были слышны в частности в Измаиле. Кроме того, в Одессе на перехват беспилотников «Герань» были подняты военные самолеты.

В свою очередь Воздушные силы Украины в своем Telegram-канале сообщили, что в Одесской области есть угроза применения ударных дронов. В регионе объявлена воздушная тревога, сирены также звучат в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним. накануне мощные взрывы прогремели в Одессе и в порту Рени Одесской области. после атаки ударных беспилотников. Как передает издание «Украина.ру», взрывы в порту прозвучали после атаки ударных беспилотников.