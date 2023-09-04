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НовостиПолитика3 сентября 2023 23:53

Депутат Госдумы Шеремет назвал российские войска гарантом безопасности Крыма

Крым стал для Зеленского фобией, поскольку полуостров является «оплотом русского мира», заявил парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Депутат Госдумы Шеремет назвал российские войска гарантом безопасности Крыма

Депутат Госдумы Шеремет назвал российские войска гарантом безопасности Крыма

Фото: "КП" Архив

Вооруженные силы России никогда не уйдут из Крыма, они являются гарантом безопасности региона, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, комментируя призыв Владимира Зеленского к российским военным покинуть полуостров.

«Российская армия никогда не уйдет из Крыма, так как является гарантом безопасности полуострова. Благодаря российским войскам в Крыму спокойно – крымчане ведут мирную жизнь, дети идут в школы, взрослое население работает и смотрит в завтрашний день с уверенностью», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как полагает парламентарий, Крым стал для президента Украины фобией, поскольку полуостров является «оплотом русского мира» и примером развития территории, «вернувшейся на историческую родину».

Напомним, что Зеленский неоднократно публично заявлял о стремлении отобрать Крымский полуостров, перешедший России по результатам референдума.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов тем временем пригрозил новыми ударами по Крыму.

Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума. За вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей на самом полуострове и 95,6% в Севастополе. Украина не признала итоги голосования и продолжает считать Крым своей территорией, в этом его поддерживает ряд стран Запада.