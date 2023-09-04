Депутат Госдумы Шеремет назвал российские войска гарантом безопасности Крыма Фото: "КП" Архив

Вооруженные силы России никогда не уйдут из Крыма, они являются гарантом безопасности региона, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, комментируя призыв Владимира Зеленского к российским военным покинуть полуостров.

«Российская армия никогда не уйдет из Крыма, так как является гарантом безопасности полуострова. Благодаря российским войскам в Крыму спокойно – крымчане ведут мирную жизнь, дети идут в школы, взрослое население работает и смотрит в завтрашний день с уверенностью», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как полагает парламентарий, Крым стал для президента Украины фобией, поскольку полуостров является «оплотом русского мира» и примером развития территории, «вернувшейся на историческую родину».

Напомним, что Зеленский неоднократно публично заявлял о стремлении отобрать Крымский полуостров, перешедший России по результатам референдума.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов тем временем пригрозил новыми ударами по Крыму.

Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума. За вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей на самом полуострове и 95,6% в Севастополе. Украина не признала итоги голосования и продолжает считать Крым своей территорией, в этом его поддерживает ряд стран Запада.