Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал США заставить Украину начать переговоры с РФ Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны заставить власти Украины начать мирные переговоры с Россией, считает бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Сейчас самое время для переговоров. Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф. Заключите мир, дураки!» – написал он в социальной сети X.

Как считает Макгрегор, спровоцированный Вашингтоном конфликт на Украине, слабеющая экономика США и рост уровня преступности в стране требуют решительных действий со стороны администрации президента Джо Байдена.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия - Африка в конце июля заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов. По словам главы государства, Москва согласна, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема в том, что с Киев отказывается вести переговоры. России не может их навязывать, отметил политик.