ВСУ предупредили об опасности кассетных снарядов из-за «тумана неизвестности» Фото: Александр КОЦ

Кассетные боеприпасы представляют угрозу для украинских солдат и мирного населения, поскольку они могут быть использованы в «тумане неизвестности», то есть при недостаточном количестве развединформации, предупредил обозреватель Саадаин Гардези.

В статье для National Interest журналист заявил, что есть риск несанкционированного или случайного применения кассетных боеприпасов в так называемом «тумане неизвестности». Также, по его словам, кассетные снаряды являются очень ненадежными, так как имеют высокий процент отказа или брака. Учитывая, что эти боеприпасы могут быть достаточно широко разбросаны, они будут угрожать мирным жителям в течение долгих лет, добавил обозреватель.

Президент США Джо Байден 7 июля одобрил передачу ВСУ кассетных снарядов под письменные гарантии, что данный тип боеприпасов не будет применяться на территории России, а также в украинских населенных пунктах.

Сайт KP.RU разбирался, что изменит передача США Украине кассетных бомб и чем ответит на это Россия.