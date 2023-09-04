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НовостиПолитика4 сентября 2023 1:08

Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области

В регионе объявлена воздушная тревога
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области

Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области

Фото: REUTERS

В городе Измаил Одесской области прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога. Как следует из данных карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги прозвучали в Одесской области в 2:00 мск.

Воздушные силы Украины в своем Telegram-канале сообщают, что в регионе есть угроза применения ударных дронов. Воздушная тревога объявлена также в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним. накануне мощные взрывы прогремели в Одессе и в порту Рени Одесской области. после атаки ударных беспилотников. Как передает издание «Украина.ру», взрывы в порту прозвучали после атаки ударных беспилотников.