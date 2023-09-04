Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области Фото: REUTERS

В городе Измаил Одесской области прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога. Как следует из данных карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги прозвучали в Одесской области в 2:00 мск.

Воздушные силы Украины в своем Telegram-канале сообщают, что в регионе есть угроза применения ударных дронов. Воздушная тревога объявлена также в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним. накануне мощные взрывы прогремели в Одессе и в порту Рени Одесской области. после атаки ударных беспилотников. Как передает издание «Украина.ру», взрывы в порту прозвучали после атаки ударных беспилотников.