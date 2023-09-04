Hamshahri: Зеленский говорит о невозможности выборов для удержания власти

В Иране заявили, что Зеленский говорит о невозможности выборов для удержания власти Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов главы государства, чтобы продолжать оставаться у власти, пишут иранские СМИ.

Как заявляет издание Hamshahri, «эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти», в то время как президент Украины «должен был бы уйти в отставку», поскольку «привел страну к вооруженному конфликту с соседней сверхдержавой».

Автор публикации отметил, с момента начала специальной военной операции на Украине Зеленский не один раз продлевал действие военного положения и всеобщую мобилизацию в стране. По его мнению, это повлияло на дату выборов президента республики.

Напомним, Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы, однако по закону во время военного положения проведение выборов на Украине запрещено. Для их проведения, по словам политика, парламенту необходимо принять соответствующие изменения в законодательстве, а Западу выделить деньги, так как даже в мирное время выборы обременяют бюджет страны на сумму не менее пяти миллиарлдов долларов.