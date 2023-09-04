Американский генерал Солтцман предупредили об угрозе разрушительной войны Фото: Shutterstock

Военные действия в космосе в будущем могут оказать разрушительное действие на жизнь людей и поставить под угрозу существование человечества, предупредил командующий космическими силами Соединенных Штатов Ченс Солтцман.

«Такая внеземная война может оказаться более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий. Она может изменить жизнь людей на многие века вперед», – заявил он в беседе с Newsweek.

Как отметил генерал, боевые действия в космосе могут засорить его на очень длительное время. Говоря о военных целях США, Солтцман высказал мнение, что Вашингтон должен лишить своих противников возможности нацеливаться на американские спутники. По его мнению, такие действия являются войной в традиционном смысле.

Напомним, в МИД России заявляли, что гражданские космические объекты Соединенных Штатов, используемые в военных целях на Украине, могут стать законной целью ответного удара.