В России выпуск БМП-3 за время спецоперации увеличился в три раза Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Производство боевых машин пехоты БМП-3 в России увеличился в три раза за время специальной военной операции на Украине, заявил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов.

«Курганмашзавод» в связи с началом спецоперации провел мероприятия, связанные с выполнением гособоронзаказа. Выпуск БМП-3 увеличился в три раза по сравнению с мирным временем», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам Хромова, выросли поставки в российские войска и другого вооружения, выпускаемого предприятием.

Напомним, в мае «Курганмашзавод» сообщил о проведении работ по модернизации самоходной гаубицы «Пат-С» калибра 152-мм на модернизированном шасси БМП-3.

Анализ трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показал, что она полностью уступает БМП-3 по боевой эффективности. Bradley вооружена только автоматической пушкой калибром 25 миллиметров и не может плавать без предварительной подготовки, БМП-3 сходу преодолевает водные преграды.