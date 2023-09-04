Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что армия США не умеет воевать Фото: REUTERS

Администрация президента Соединенных Штатов создала армию, которая не способна воевать, считает бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

«США создают армию, которая не умеет воевать. Для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM, трансгендерному лобби и профсоюзу учителей», – написал он в социальной сети X.

Полковник призвал не отрицать очевидных фактов и прекратить подобную практику в рядах Вооруженных сил США.

Напомним, Макгрегор ранее призвал власти США заставить Украину начать мирные переговоры с Россией. Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф, отметил экс-советник главы Пентагона. Как считает полковник, спровоцированный Вашингтоном конфликт на Украине, слабеющая экономика США и рост уровня преступности в стране требуют решительных действий со стороны администрации президента Джо Байдена.