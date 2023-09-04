Что произошло в ночь на 4 сентября

Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне спецоперации Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Экипаж российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщиа Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне специальной военной операции на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ, экипаж самолета был представлен к государственным наградам.

Воздушно-космические войска России уничтожили четыре быстроходных катера с украинским десантом, направлявшихся в берегам Крыма. В Министерстве обороны РФ уточнили, что самолетами морской авиации были уничтожены быстроходные военные катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал жестокое нападение на участника специальной военной операции под Ростовом-на-Дону, заявив, что по этому инциденту уже возбуждено уголовное дело.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил снятии с должности министра обороны Алексея Резникова. Вместо него пост главы Минобороны Украины займет депутат Верховной Рады и глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Министерство юстиции Соединенных Штатов намерено добиться передачи Украине замороженных активов России на сумму более одного миллиарда долларов. Ведомство добивается от Конгресса разрешения использовать замороженные российские средства «на благо украинского народа», заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.