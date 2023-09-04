Власти США объяснили отставку министра обороны Украины Резникова Фото: REUTERS

Отставка Алексея Резникова с должности министра обороны Украины связана с мерами по затягиванию конфликта против Москвы. Такое мнение высказал чиновник в администрации президента США, пишет The New York Times (NYT).

По его мнению, Киеву необходимо новое руководство для продолжения боевых действий. Американский чиновник заявил, что одна из причин увольнения главы военного ведомства может быть связана с этим.

Напомним, на прошлой неделе, депутаты Верховной Рады заявили о скором увольнении Резникова с поста министра обороны. Украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что новая кандидатура на пост главы военного ведомства уже была определена, а перестановки пройдут в первую неделю сентября этого года.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем решении снять Резникова с поста министра обороны, заменив его на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.