Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым на борту вернулся с МКС Фото: EAST NEWS

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6, куда входит российский космонавт Андрей Федяев, после полугода на Международной космической станции (МКС) вернулся на Землю. Об этом заявили на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пилотируемый корабль компании SpaceX приводнился в Атлантическом океане около штата Флорида в 00:18 по местному времени (07:18 по московскому времени). Для возвращения на Землю Crew Dragon потребовалось порядка 17 часов. Как писал сайт KP.RU, отстыковка корабля началась в минувшие воскресенье, 3 сентября, в 14:05 по московскому времени.

Напомним, что Андрей Федяев работал на МКС с марта 2023 года, вместе со своими коллегами из других стран - Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом из NASA, а также Султаном аль-Нейади из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).