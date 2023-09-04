Магазины нижнего белья Women'secret заработали в РФ по белорусской франшизе

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Магазины нижнего белья и одежды Women'secret, закрывшиеся в России в 2022 году, возобновили работу в стране по франшизе при помощи белорусских партнеров.

Согласно данным «Яндекс.Карт», магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове, однако в других городах отмечены «временно не работающими».

В контактах магазина можно увидеть белорусскую группу компаний Fashion House, которая известна как один из крупнейших fashion-ритейлеров республики. Тем не менее, сайт самого бренда в России не работает. Отмечено, что работа приостановлена с 6 марта 2022 года.

Один из сотрудников магазина в беседе с РИА Новости заявил, что теперь магазин в России работает по франшизе, а сайт для страны работать не будет, если белорусские партнеры ничего не придумают.

По словам сотрудника, ассортимент магазина остался тем же, однако на смену коллекциям, которым необходимы лицензии, пришли более классические модели. Кроме того, он подтвердил сообщения о росте цен, но отметил, что скидки и акции сохранились.

Напомним, в конце июля этого года правкомиссия РФ одобрила сделку по продаже французской сети спортивных товаров Decathlon российской компании «АРМ», которая владеет франшизой Mango.