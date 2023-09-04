В США рассказали о попытках граждан КНР проникнуть на американские секретные объекты

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Власти США зарегистрировали свыше 100 инцидентов, которые были связаны с попытками китайских граждан проникнуть на американские военные базы и другие секретные объекты. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Как передает издание, иногда китайские граждане выдавали себя за туристов, посещая таким образом военные базы и другие секретные объекты свыше 100 раз. Об этих попытках заявили американские чиновники, предупредив о возможном шпионаже. По их словам, такие проникновения могли осуществляться для проверки методов обеспечения безопасности на федеральных объектах США.

В виде примера авторы публикации привели граждан Китая, пересекших границу ракетного полигона США в Нью-Мексико, а также плавающих около ракетной площадки правительства аквалангистов во Флориде. Отмечается, что зачастую подобные инциденты происходили в сельской местности, когда китайцы выдавали себя за заблудившихся туристов.

Представители Белого дома и Министерства внутренней безопасности США (DHS) не прокомментировали эти данные. Дипломат посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал сообщения о шпионаже китайских граждан «злонамеренной выдумкой».

Напомним, ранее Пентагон заявил, что Китай может использовать свои портовые краны для шпионажа за американскими материалами. Как писала тогда газета Wall Street Journal, спецслужбы США заподозрили китайскую компанию ZPMC, которая является крупнейшим производителем портового, морского и судостроительного оборудования.