Пророссийские хакеры взломали 127 прибалтийских и польских ресурсов Фото: REUTERS

Хакеры объявили о масштабной операции против «пособников украинских атак» на Россию, сообщив, что уже взломано 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, в том числе и база данных Министерства внутренних дел Латвии.

О «масштабной кибероперации против пособников украинских атак на российскую территорию» заявили 16 пророссийских хакерских групп, которые работают совместно.

«Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», - приводит РИА Новости заявление хакерских групп.

Сообщается, что на взломанных ресурсах были парализованы каналы обмена сообщениями государственных органов, нарушена работа паркоматов, а также системы мобильного банкинга.

В открытый доступ попала переписка Министерства внутренних дел Латвии, а также сведения о личном составе ведомства, агентах правоохранительных органов, графики их отпусков и финансовые документы.

Напомним, днем ранее, 3 сентября, стало известно, что хакеры выложили в интернет тысячи страниц совершенно секретных данных о военных, а также разведывательных объектах Великобритании.