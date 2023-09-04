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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 6:20

Объект инфраструктуры поврежден при взрыве в Днепропетровске

Взрыв произошел утром 4 сентября 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Объект инфраструктуры поврежден при взрыве в Днепропетровске

Объект инфраструктуры поврежден при взрыве в Днепропетровске

Фото: REUTERS

Объект инфраструктуры получил повреждения во время взрыва в Днепропетровске. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

«Попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы администрации, который также уточнил, что взрыв произошел утром в понедельник, 4 сентября.

В ночь на понедельник, 4 сентября, воздушная тревога прозвучала в Одесской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, а также Кировоградской и Винницкой областях Украины. В Днепропетровской области воздушная тревога была объявлена с 06:10 по мск.

Напомним, в ночь на понедельник, 4 сентября, также сообщалось о взрывах в городе Измаил Одесской области. Незадолго до этого мощные взрывы прогремели в Одессе, а также в порту Рени Одесской области.