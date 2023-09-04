Склады и производственные помещения около Измаила повреждены после взрывов Фото: REUTERS

Складские и производственные помещения в нескольких населенных пунктах в Измаильском районе на юге Одесской области были повреждены при взрыве. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

«В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы администрации.

Кипер уточнил, что было повреждено оборудование промышленных предприятий. По его словам, на нескольких объектах произошли возгорания, которые смогли ликвидировать к утру.

Напомним, в ночь на понедельник, 4 сентября, появилось сообщение о взрывах в городе Измаил в Одесской области. Воздушная тревога в этом регионе продолжалась свыше 3,5 часа.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, утром в понедельник, 4 сентября произошел взрыв в Днепропетровске. Глава областной администрации Сергей Лысак заявил, что из-за взрыва повреждение получил объект инфраструктуры.