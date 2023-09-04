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НовостиПолитика4 сентября 2023 6:48

Пушилин: замена министра обороны Украины ничего не меняет для России

Резников себя достаточно серьезно дискредитировал, сказал врио главы ДНР
Дарья ЧИПУРНАЯ
Врио главы ДНР Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перестановки в министерстве обороны Украины ничего не меняют для России. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Для нас это ничего не меняет. Это внутриполитическая кухня, Резников себя достаточно серьезно дискредитировал", - отметил Пушилин.

Ранее KP.RU писал о том, что 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский объявил о своем решении снять Алексея Резника с должности министра обороны страны. Ожидается, что новым главой украинского оборонного ведомства станет руководитель Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

Отметим, о скором увольнении Резника стало известно еще 31 августа. Незадолго до этого Резник признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении, а российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области.