Пушилин: замена министра обороны Украины ничего не меняет для России

Врио главы ДНР Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перестановки в министерстве обороны Украины ничего не меняют для России. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Для нас это ничего не меняет. Это внутриполитическая кухня, Резников себя достаточно серьезно дискредитировал", - отметил Пушилин.

Ранее KP.RU писал о том, что 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский объявил о своем решении снять Алексея Резника с должности министра обороны страны. Ожидается, что новым главой украинского оборонного ведомства станет руководитель Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

Отметим, о скором увольнении Резника стало известно еще 31 августа. Незадолго до этого Резник признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении, а российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области.