У летевшего в Нью-Йорк самолета отказал двигатель Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время полета у самолета авиакомпании Delta Airlines, летевшего рейсом Прага - Нью-Йорк, отказал двигатель. Видео взлета воздушного судна опубликовал Telegram-канал Aviaincident.

Как сообщается, все произошло в минувшую пятницу, 1 сентября. На кадрах видео можно увидеть, как сразу после вылета у самолета загорелся правый двигатель, после чего из него повалил черный дым.

Пилоты решили сделать круг и вернуться в аэропорт вылета. Через 30 минут лайнер приземлился в авиагавани чешской столицы.

Уточняется, что посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал, а воздушное судно встретили экстренные службы.

Напомним, 16 августа этого года стало известно, что летевший из США в Чили лайнер авиакомпании Latam Airlines совершил экстренную посадку в Панаме из-за самочувствия одного из пилотов, которому стало плохо во время рейса. После посадки он скончался.