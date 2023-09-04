Экс-разведчик США Риттер: желание НАТО выгнать Россию из Крыма нереализуемо Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что добровольный уход России с территории новых субъектов, включая Крым, невозможен.

“Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдет. Но вы знаете, когда теория встречается с реальностью на поле боя, результатом всегда становятся мертвые люди.” — сказал военный в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Риттер подчеркнул, что правительство Украины под руководством союзников из НАТО совершает огромную ошибку, поскольку широкомасштабное наступление ВСУ изначально было обречено на провал, и из-за этой ошибки погибло уже очень много украинцев.

“Печально, что НАТО допустила это”, — резюмировал разведчик.

Напомним, за первые два месяца наступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц военной техники, при этом так и не прорвав первую линию обороны ВС России.

Тем временем бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил, что американская разведка знает о провале текущего наступления ВСУ и что у киевского режима нет шансов победить в конфликте.