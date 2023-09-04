Пушилин: ВСУ несут значительные потери в боях на авдеевском направлении

Пушилин заявил о значительных потерях ВСУ на авдеевском направлении Фото: администрация главы ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска понесли большие потери в личном составе и технике на авдеевском направлении.

“На авдеевском направлении отражен ряд атак противника. Живая сила противника, достаточно большое количество уничтожено. Также техника противника в достаточно большом количестве подверглась уничтожению с нашей стороны”, — сказал Пушилин в эфире телеканала “Россия 24”.

Также он недавно отмечал, что российские войска успешно продвигаются на краснолиманском и купянском направлении, ежедневно отбирая у противника от 3 до 12 опорных пунктов.

Тем временем бывший офицер армии США Фрэнк Ледвидж заявил, что из-за успехов российской армии на этих направлениях между Киевом и Вашингтоном начинает разгораться спор, в котором они обвиняют друг друга в неудачах на поле боя.