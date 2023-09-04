Годовая инфляция в Турции ускорилась до 58,94% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Годовая инфляция в Турции в августе текущего года ускорилась до 58,94% с 47,8% в июле этого года. Об этом сообщает Институт статистики Турции (TUIK).

«В августе инфляция составила 9,09% в месячном исчислении и 58,94% в годовом», - сказано в заявлении института.

Как сообщает независимая группа анализа инфляции (ENAG), показатель в годовом выражении вырос до 128,05%. Центральный банк Турции ранее повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%.

Напомним, ранее Центральный банк Турции заявил, что постепенно прекратит поддерживать турецкую лиру, отказываясь от валютных интервенций для того, чтобы стабилизировать курс. В конце июня этого лира несколько дней подряд обновляла исторический минимум по отношению к доллару, а в конце месяца впервые более чем за два года была повышена ключевая ставка и сразу с 8,5% до 15%.