Пушилин: ВСУ продолжают пытаться занять высоты в окрестностях Артемовска

Пушилин: ВСУ продолжают попытки занять высоты в окрестностях Артемовска Фото: администрация главы ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВСУ продолжают безуспешные попытки занять высоты в окрестностях Артемовска.

“Артемовское направление: те населенные пункты, вблизи которых противник продолжает попытки занять высоты, — это Клещеевка, Андреевка, Берховка”, — сказал политик в эфире телеканала “Россия 24”.

Пушилин добавил, что вместе с войсками активизировались и диверсионные группы ВСУ, однако российские солдаты успешно сдерживают их натиск и заставляют отступать на прежние позиции, параллельно теряя личный состав и технику.

Ранее Пушилин отмечал, что в целом активность ВСУ на флангах вокруг Артемовска снизилась, однако это связано с попыткой перегруппировки для нового удара.

При этом, подчеркивал политик, российские военные принимают все необходимые меры для недопущения прорыва ВСУ и активно контратакуют после их атак, используя любые возможности для улучшения позиций.