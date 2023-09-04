Суд в Москве оштрафовал Tinder на 10 млн рублей Фото: Shutterstock

Суд в Москве принял решение оштрафовать на 10 миллионов рублей компанию Match Group, которая владеет сервисом знакомств Tinder. Решение огласил мировой судья Таганского района российской столицы Тимур Вахрамеев.

Причиной стал повторный отказ компании локализовать личные данные российских граждан. Таким образом Match Group была признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных).

Роскомнадзор еще в мае этого направил компании письмо о выполнении требования закона о персональных данных, но запрос ведомства выполнен не был. После этого был составлен протокол.

Напомним, Tinder перестал работать в России 30 июня 2023 года. В компании тогда заявили, что платные подписки в приложении также перестанут автоматически продлеваться.