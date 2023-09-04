Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина

Фото: РАМТ

Актер Алексей Янин остается в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом в понедельник, 4 сентября, заявили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, комментируя состояние артиста, о смерти которого ошибочно сообщали пару дней назад.

«Пациент находится в неврологической реанимации, состояние тяжелое», - приводит РИА Новости заявление медиков.

Напомним, в минувшую субботу, 2 сентября, появилась о смерти актера от последствий инсульта. Данное сообщение подтвердили и на сайте театра РАМТ. Супруга актера Дарья Янина рассказала, что ей сообщили о смерти мужа, которого ранее увезли в институт Склифосовского в тяжелом состоянии. Она весь день не могла дозвониться до больницы, и только к концу дня сотрудники учреждения опровергли ей эти сообщения.

Как писал сайт KP.RU, Российский академический молодежный театр извинился за публикацию заявления о смерти актера, отметив, что «никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно». Тем временем, семья артиста гадает, кто мог так жестоко пошутить над ними, а полиция начала проверку по этому факту.