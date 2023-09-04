Пушилин: российские бойцы взяли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские военнослужащие взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Хотелось бы зафиксировать улучшение позиций на Краснолиманском направлении: как минимум один из опорных пунктов противника перешел под наш контроль», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Врио главы региона также рассказал об улучшении позиций российских войск на Марьинском направлении. На Авдеевском направлении, по его данным, серьезных изменений нет.

По словам Пушилина, ВСУ пытаются занять высоты в окрестностях Артемовска. Там же активизировались украинские диверсанты. Однако, по информации врио главы ДНР, российские военные отбивают все попытки противника.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что Вооруженные силы России овладели двумя опорными пунктами украинских войск и отразили пять контратак противника на Купянском направлении.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий ранее заявлял, что российские войска уничтожили штурмовую группу украинской армии в составе 20 человек около села Работино Запорожской области.