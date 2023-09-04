Asia Times: ракетный комплекс "Сармат" изменит ход конфликта на Украине

Asia Times: ракетный комплекс "Сармат" изменит конфликт на Украине Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Издание Asia Times заявило, что стратегический ракетный комплекс “Сармат” серьезно повлияет на ход конфликта на Украине.

“Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Ракетный комплекс окажет серьезное влияние на ход конфликта”, — считают авторы статьи.

В публикации отмечается, что выдающиеся характеристики “Сармата” делают подобные комплексы универсальным оружием и показывают, что Россия способна расширять свой ядерный арсенал даже в условиях санкционного давления Запада.

Напомним, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о выходе “Сармата” на боевое дежурство. Эти комплексы прошли успешные испытания еще в апреле 2022 года, поразив учебную цель на расстоянии 6000 километров.

Колумнист британской газеты Express Мэтью Дули считает, что развертывание “Сармата” стало предупреждением всему Евросоюзу и НАТО, поскольку гиперзвуковая ракета способна нести ядерные заряды и уничтожить Лондон за 6 минут.