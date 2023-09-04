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НовостиОбщество4 сентября 2023 8:38

Суд оштрафовал Twitch на 13 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Уведомление о нарушении закона было направлено еще весной 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Суд оштрафовал Twitch на 13 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Суд оштрафовал Twitch на 13 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой судья в Москве принял решение оштрафовать на 13 млн рублей стриминговый сервис Twitch за повторный отказ локализовать данные российских граждан.

Как передает «Известия», согласно материалам административного дела, уведомление о нарушении закона было направлено еще весной этого года, но компания так и не устранила свои нарушения.

Судья Таганского района Москвы признал компанию Twitch Interactive, которая владеет соцсетью, виновной в правонарушении по статье о «повторном невыполнении оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории РФ».

Напомним, в понедельник, 4 сентября, суд в Москве оштрафовал на 10 млн рублей компанию Match Group, которая владеет сервисом знакомств Tinder. Причиной стал также повторный отказ компании локализовать личные данные россиян.