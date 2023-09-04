Суд оштрафовал Twitch на 13 млн рублей за отказ локализовать данные россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой судья в Москве принял решение оштрафовать на 13 млн рублей стриминговый сервис Twitch за повторный отказ локализовать данные российских граждан.

Как передает «Известия», согласно материалам административного дела, уведомление о нарушении закона было направлено еще весной этого года, но компания так и не устранила свои нарушения.

Судья Таганского района Москвы признал компанию Twitch Interactive, которая владеет соцсетью, виновной в правонарушении по статье о «повторном невыполнении оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории РФ».

Напомним, в понедельник, 4 сентября, суд в Москве оштрафовал на 10 млн рублей компанию Match Group, которая владеет сервисом знакомств Tinder. Причиной стал также повторный отказ компании локализовать личные данные россиян.