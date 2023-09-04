Эрдоган вылетел из Стамбула в Сочи на переговоры с Путиным Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 4 сентября, вылетел из Стамбула в Сочи, где у него пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом проинформировал телеканал A Haber.

«Господин президент вылетел на переговоры с Путиным. Самолет вылетел в 10:50», - сказано в сообщении телеканала.

Напомним, 4 сентября Путин встретится в Сочи с Эрдоганом. В Кремле не назвали конкретную тему встречи, но упомянули «развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества».

Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщала, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. Еще одним вопросом для обсуждения станет зерновая сделка. Издание отмечало, что «есть надежда» на возвращение к этому соглашению.

Сайт KP.RU писал, что лидеры двух государств в рамках предстоящей встречи также могут вернуться к обсуждению проекта по созданию в Турции газового хаба из России в Европу.