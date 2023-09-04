Жителя Курской области приговорили к 20 годам тюрьмы за госизмену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Курской области приговорил жителя Железногорска к 20 годам тюремного заключения, признав его виновным в сбыте наркотиков, государственной измене и подготовке к диверсии организованной группой. Об этом в понедельник, 4 сентября, заявили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев с установлением определенных ограничений», - приводит ТАСС заявление, сделанное в суде.

Напомним, пару дней назад, 1 сентября, в Москве на станции Москва – Савеловская правоохранительные органы изъяли у пассажира более 2 кг наркотических веществ. Как писал сайт KP.RU, курьер забрал наркотики из тайника и собирался направить их по адресу, указанному в мессенджере.