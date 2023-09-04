Военный ВСУ получил 22 года за убийство мирного жителя в Мариуполе Фото: REUTERS

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) осудил на 22 года строгого режима военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявшего мирного жителя Мариуполя. Об этом в понедельник, 4 сентября, «КП-Донецк» сообщили в прокуратуре ДНР.

Согласно данным следствия, 5 апреля прошлого года украинский военный вместе со своими сослуживцами находился на боевой позиции в Мариуполе, когда был задержан мирный житель, подозреваемый в поддержке специальной военной операции. Военнослужащий доставил мужчину в админздание, где получил приказ убить задержанного.

«Исполняя приказ Овчаренко вывел мужчину из здания на расстоянии около 60 метров и расстрелял его из автомата Калашникова», - заявили в прокуратуре.

Как уточняется, что военного украинской армии признали виновным в убийстве, совершенном по мотивам политической и идеологической ненависти. Кроме того, он был признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением.