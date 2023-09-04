Таможенники нашли партию кокаина на 100 млн рублей в порту Санкт-Петербурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления сообщила о пресечении контрабанды 8 килограмм кокаина в порту Санкт-Петербурга. Таможенники обнаружили тайник с наркотиком на сумму около 100 млн рублей при досмотре морского судна, прибывшего из Латвии, пишет SPB.KP.RU.

“Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен во взаимодействии с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли контрабанду 8 кг кокаина. Стоимость такой партии на черном рынке может составлять около 100 млн рублей”, — заявили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что наркотик был расфасован в восемь брикетов по 1 килограмму и спрятан в технические полости судна. По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Напомним, днем ранее в Белоруссии милиция перекрыла крупный канал поставок наркотиков в Россию. Полицейские задержали жителя города Мозырь при попытке вывезти на автомобиле 10 килограмм наркотика. Отмечалось, что задержанный уже несколько месяцев занимался контрабандой психотропных веществ в Россию.