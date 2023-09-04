Глава Фонда госимущества Украины Умеров подал в Раду заявление об увольнении Фото: REUTERS

Глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров подал заявление об увольнении. Сделал он это после того, как глава государства Владимир Зеленский заявил о его назначении на должность главы Минобороны страны.

«В Верховную раду Украины поступило заявление от главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова об увольнении с должности», - рассказал в своих соцсетях председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Депутат приложил к посту фото заявления Умерова, отметив, что оно будет рассмотрено на ближайшем заседании Рады.

Напомним, 3 сентября 2023 года Зеленский объявил о своем решении снять с должности министра обороны страны Алексея Резникова, заменив его на депутата Рады и главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

Сайт KP.RU писал, что, скорее всего, Резников после отставки с поста министра обороны займет должность посла Киева в Лондоне, которая до сих пор вакантна после увольнения Вадима Пристайко, позволившего себе замечание о «нездоровом сарказме» украинского президента.