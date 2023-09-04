Путин: Россия намерена участвовать в построении в АТР взаимовыгодных отношений

Путин заявил, что Россия намерена участвовать в построении в АТР взаимовыгодных отношений Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своей приветственной речи по случаю открытия VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил о намерении РФ строить взаимовыгодные отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Путин заявил, что главная тема ВЭФ-2023 "Ну пути к сотрудничеству, миру и процветаю" отражает стремление России вести конструктивный диалог с западными партнерами.

"Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга", - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул важность обсудить на ВЭФ-2023 модернизацию транспортных и энергетических систем в АТР, построение новых логистических цепочек и продовольственной безопасности в регионе.

Напомним, ВЭФ-2023 состоится 10-13 сентября во Владивостоке. На сайте KP.RU можно ознакомиться с деловой программы предстоящего форума.