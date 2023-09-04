Минфин Италии призвал исключить помощь Украине из Пакта о стабильности ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минфина Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что помощь Украине от стран Евросоюза необходимо исключить из параметров Пакта стабильности и роста ЕС.

“Помощь Украине должна быть вычтена из Пакта о стабильности, иначе возникает несоответствие: если для помощи Украине нам придется сократить пенсии итальянцев, это становится немного сложнее объяснить”, — заявил министр в своем выступлении на экономическом форуме в Черноббьо.

Джорджетти подчеркнул, что в Евросоюзе поддерживают подобную инициативу, но сохраняется единство в вопросе необходимости отправки помощи на Украину. Также он отметил, что ЕС внимательно следит за тем, чтобы у стран союза не возникло чрезмерного дефицита бюджета.

Ранее бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в тяжелое положение из-за угасающего желания западных союзников финансировать Киев. По словам разведчика, в некоторых европейских странах не согласны с объемами помощи, выделяемыми Евросоюзом Киеву.

При этом еще в апреле 2023 года издание Newsweek из анализа крупной утечки секретных данных Пентагона сделало вывод, что как минимум десять стран Евросоюза уже были не в состоянии поддерживать киевский режим и не горели желанием этого делать.