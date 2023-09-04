В Британии рассказали о тактике ВСУ при наступлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При наступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют трехсторонний подход. Об этом пишет Financial Times.

«ВСУ ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры, наносят удары дронами по территории в глубине России», - сказано в статье.

Как передает издание, из-за большого числа шрапнели и других металлических предметов на передовой бесполезными стала металлоискатели, а поиском мин пришлось заниматься в ночное время. Тем временем, ВСУ тратят много времени для атак на логистические центры по причине отсутствия превосходства в небе.

В публикации также отмечается, что при помощи атаки дронами по России украинские войска пытаются «создать ощущение симметрии» между сторонами.

Напомним, накануне бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что украинские войска не смогут провести наступление из-за огромных потерь. По его словам, для крупной мобилизации Украине придется задействовать даже студентов.