Студенты-архитекторы получат грант в 2,7 млн рублей за лучшие проекты по модернизации Дороги жизни

Мемориал Разорванное кольцо возле Ладоги – одно из знаковых мест Дороги жизни. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Концепцию модернизации легендарной Дороги жизни разработают студенты архитектурных вузов. Проекты молодых архитекторов примут участие в конкурсе с призовым фондом в 2,7 миллиона рублей. О начале конкурса в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Сегодня Ленинградская область объявляет архитектурный конкурс для студентов профильных российских вузов на разработку единой концепции модернизации Дороги жизни - и самой трассы, и освещения, остановок, площадок, где расположены мемориалы, навигации по дороге, у памятников и в населенных пунктах. Решили, что лучше молодых профессионалов никто не разработает проект так, чтоб он вызвал интерес у людей разных возрастов. Итоги конкурса подведем в день начала работы Дороги жизни 22 ноября. Конкурс организован при поддержке гранта губернатора», - написал Александр Дрозденко.

Свои работы молодые архитекторы представят на выставке в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Соучредителями конкурса выступили общественный просветительский центр «Развитие» и комитет градостроительной политики Ленинградской области. В конкурсе могут участвовать команды и творческие коллективы высших учебных заведений России. Он будет проводиться в два этапа: отборочный и финальный, в который войдут три лучших проекта.

С просьбой модернизировать Дорогу жизни накануне 80-летия прорыва блокады Ленинграда обратились активные жители Всеволожского района. В мае этого года губернатор Александр Дрозденко рассказал, что работы по модернизации мемориально-ландшафтного комплекса начнутся с капитального ремонта и расширения дорожного полотна Дороги жизни. Вдоль дороги оборудуют остановочные павильоны, выполненные в едином историческом стиле. У каждого населенного пункта разместят мультимедийные доски, на которых можно будет узнать, что происходило на этой территории в годы блокады Ленинграда и Великой Отечественной войной.