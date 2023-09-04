В Совфеде России отреагировали на намерение Эрдогана быть посредником на Украине

Россию не устроит замораживание конфликта на Украине, заявили в Совфеде РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россию не устроит замораживание украинского конфликта, цели и задачи специальной военной операции (СВО) остаются прежними. Об этом сказал первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".

По словам сенатора, предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана быть посредником на Украине не очень понятно.

"Потому что если речь идёт о замораживании конфликта либо каком-то перемирии, нас это, на мой взгляд, не устраивает", - заявил Джабаров.

При возможной заморозке конфликта на Украине сохранится действующий киевский режим, выступающий против России.

"Рано или поздно опять вот это ружье, висящее на стене, выстрелит. Наша задача неизменна, и Эрдоган должен это понимать", - сказал сенатор, отметив, что цели и задачи СВО остаются неизменными и продолжат исполняться.

Ранее KP.RU писал о том, что Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ориентировочная дата начала встречи - 13:00 по московскому времени. Главой темой диалога станет зерновая сделка. Кроме того, главы государств обсудят украинский вопрос.