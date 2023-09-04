Суд огласил первый в России приговор за повреждение воинского захоронения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшему гендиректору ООО «ЭВРИКАл» был назначен штраф в размере 2,4 млн рублей за повреждение захоронений участников Великой Отечественной войны (ВОВ) в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом в понедельник, 4 сентября, заявила пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

По данным следствия, осужденный распорядился снять грунт с костными останками, после чего вывезти его за пределы объекта. Как уточняется, экс-гендиректор компании знал, что на принадлежащем организации участке находятся утерянные и неучтенные воинские захоронения.

«В период с марта по июнь 2021 года он с целью причинения ущерба историко-культурному значению этого воинского захоронения неоднократно давал указания о производстве земляных работ с применением тяжелой строительной техники», - сказано в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что захоронения были повреждены, после чего были приняты меры по восстановлению участка. Как отмечается, данный участок внесли в перечень объектов культурного наследия регионального значения.