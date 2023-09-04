Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Восточного экономического форума (ВЭФ).

Российский лидер подчеркнул, что ВЭФ утвердился в качестве авторитетного и представительного международного мероприятия, которое создает хорошие возможности для прямого и содержательного общения бизнесменов, политиков, общественных деятелей и экспертов из различных стран.

Президент РФ отметил, что на форуме по традиции обсуждаются наиболее актуальные задачи развития Дальнего Востока, а также большое количество аспектов взаимодействия и интеграционных связей на всем пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Главная тема нынешнего форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» – отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами», - заявил глава государства.

По его словам, Россия намерена и дальше активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга.

Путин рассказал, что на мероприятиях форума планируется обсудить перспективы расширения торговой, инвестиционной и научно-технической кооперации.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Организатором мероприятия выступает Фонд «Росконгресс».

Сайт KP.RU ранее писал, что Главной темой ВЭФ в 2023 году стала тема под названием «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловые сессии форума разделены на шесть тематических блоков.