Два человека погибли во время урагана "Дана" в Испании

По меньшей мере два человека погибли, а один пропал без вести из-за проливных дождей, пришедших в ночь на понедельник, 4 сентября, в северные и центральные районы Испании вместе с ураганом «Дана». Об этом пишет газета ABC.

Как передает издание, из-за непогоды в автономных сообществах Мадрид, Кастилия-Ла-Манча, Кастилия-и-Леон, Страна Басков и Риоха были повреждены линии электропередачи, а также затруднено движение на автотрассах, где затопило тоннели.

Было закрыто несколько линий метро в Мадриде, а также прекращено железнодорожное сообщение между испанской столицей и южными районами страны. «Из-за неблагоприятных погодных условий приостановлено движение по маршрутам Мадрид - Андалусия и Мадрид – Толедо», - сообщает железнодорожное предприятие Adif.

Экстренные службы Мадрида призвали жителей и гостей автономной области «не покидать без крайней необходимости дома и по возможности не пользоваться транспортом».

Напомним, в конце августа этого года австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями и оползнями из-за сильных ливней.