Путин: Первый блок АЭС "Аккую" будет запущен в Турции в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Анкара активно сотрудничают в сфере ядерной энергетики и уже в следующем году планируют запуск первого реактора атомной электростанции "Аккую".

"Мы в области энергетики двигаемся очень уверенно. Достигнуты договоренности с обеих сторон. Продолжается строительство АЭС "Аккую". Турция стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии атомного топлива. В следующем году запустим первый блок.", — сказал президент на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября.