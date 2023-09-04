Ссадины и пиратская повязка: Олаф Шольц показал первое фото после падения на пробежке

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на личной странице в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал первую фотографию своего лица с ссадинами после падения во время занятия спортом.

На фото Шольц позирует перед камерой с повязкой на правом глазу, вокруг которого также виднеются многочисленные ссадины. Кроме того, у немецкого канцлера исцарапан подбородок.

Шольц написал в публикации, что на фотографии "все выглядит хуже, чем есть на самом деле".

Канцлер ФРГ также попросил у аудитории прислать ему мемов со своей фотографией. Шуточные картинки тут же заполонили ленту. На них Шольц изображен в образе пирата из-за повязки.

Напомним, Шольц упал во время пробежки и ударился лицом в субботу, 2 сентября. Из-за инцидента ближайшие встречи в графике канцлера было решено отменить.

Ранее сайт KP.RU рассказал, почему Олафа Шольца в Европе называют "главным гробовщиком" Германии.